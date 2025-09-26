江頭2:50とアサヒが本気で開発！話題のEGAビール誕生

アサヒビールが展開する新プロジェクト「アサヒ空想開発局」から、注目の第1弾が登場しました。タレントの江頭2:50さんと本気でつくりあげた『アサヒEGA BEER』は、6種のホップを使用した香り高くコクのある味わいと、スーパードライ酵母によるキレの良い後味が特長。さらにオリジナルデザイン缶や限定グッズも同時発売され、遊び心と本格感を兼ね備えた話題のコラボ商品です♡

江頭2:50とつくる特別なビール

価格：缶350ml×6本セット・2,640円（税込・送料込）

『アサヒEGA BEER』は“ビール好きのためのビール”をコンセプトに、江頭2:50さんと共同開発。

6種のホップの豊かな香りとコク、そして「スーパードライ」でも使用される318号酵母によるキレのある後味が魅力です。

デザインは「E・G・Aパッケージ（ランダム封入）」と「エガシルバーパッケージ」の2種類を展開。

黒タイツをイメージしたロゴや赤・黒・白の3色使いがユニークで、見るだけで楽しくなる一本です♪

アルコール分：5.5％

純アルコール量：缶1本あたり15.4g

発売日時：9月26日10時

購入特典：「アサヒ空想開発局」社外取締まられ役 江頭2:50さん名刺（1セットにつき1枚）

限定グッズも見逃せない！

＜ラインナップ＞

・アサヒEGA BEER缶ホルダー（赤・黒・白） 1,300円（税込・送料込）

・アサヒEGA BEER缶型グラス（赤・黒・白） 1,400円（税込・送料込）

・アサヒEGA BEERポスター 1,400円（税込・送料込）

発売と同時に、EGAデザインのオリジナルグッズも登場。缶ホルダーや缶型グラス、ポスターは赤・黒・白の3色展開で、コレクション欲をくすぐります。

購入特典として「アサヒ空想開発局」ロゴステッカー（EGAVer.）が付属するのも嬉しいポイントです。

発売日時：9月26日10時

江頭2:50と一緒に乾杯しよう♡

『アサヒEGA BEER』は、ビールファンの期待を裏切らない本格的な味わいと、遊び心あふれるデザインが魅力の特別な1本。

さらに限定グッズや名刺特典まで揃い、楽しみ方は無限大です。

江頭2:50さんの個性とアサヒビールの技術が融合した“本気のビール”。秋の乾杯をもっと特別にしたいあなたに、ぜひおすすめしたいコラボアイテムです♪