「スタイルがいい人に直結」似合う服も多い「とりあえず」で選べるボトム

「スタイルUPを前提に」パンツ・スカートの新作

闇雲に新しさを探すより、定着したスタイルを土台にパーツを更新していくほうが、確実に使える服と出会えるはず。選択肢が広い今こそ、お決まりのパターンに当てはめながら、ハズさず見た目も気分もリニューアル。







細身なのにぴったりしない「すらりと見える」リネン

タンクトップ（３枚セット）／THROW by SLY（バロックジャパンリミテッド） ニット／ウィム ガゼット（ウィム ガゼッ ト 丸の内店） リネンパンツ／ソブ（フィルム） サングラス／SLY（バロックジャパンリミテッド） ピアス／FERSERA（ZUTTOHOLIC） ベルト／ROH SEOUL シルバーリング／スクア バッグ／キキイトウ（office. koizumi.） パンプス／RANDA



高密度で織り上げたコシのあるリネン素材が、気になるヒップラインをカバー。ウエスト下のタックにより、スレンダーなレッグラインが手に入る。さらりとしたリネンながら、シワになりにくいイージーケア仕様。







タイトでまっすぐ「だけど単調じゃない」

ネイビータイトスカート／MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル 青山店） ベスト／.blacktogrey（THIRD MAGA ZINE） ネイビーバラモチーフチョーカー／HAI（エディット フォー ルル（ベイクルーズ カスタマーサポート）） バッグ／nuer（ショールーム ロイト） パンプス／PELLICO（アマン）



落ち感もキレイに出る、なめらかな素材のネイビースカート。サイドジップを開くと、ウエストを折り返したような左右非対称な見た目に。タイトスカートでもコンサバに陥らないエッジの効いたルックスと、ジップを閉じてすっきりとしたハイウエストとの2WAY仕様。







「全身が華奢に見える」工夫の詰まったサロペット

白VネックノースリTシャツ／HER. ブルーサロペット／upper hights（ゲストリスト） ベロアシュシュ／ALEXANDRE DE PARIS（アレクサンドル ドゥ パリ GINZA SIX店） バッグ／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド） ローファー／A de Vivre



上半身はほっそり見えるように肩ひもを細く、ウエストを細めに仕立て、腰から下は太さを出し肉感を拾わない余白のあるシルエットに。ウエストのヒゲやほつれ感のあるすそなど、ヴィンテージライクなディティールのおかげで、面積の広いアイテムでものっぺり感はなし。





