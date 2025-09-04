¥¥ì¥¤¿§¤ò¾å¼ê¤ËÃå¤ëÊýË¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¡×¤Î´ÊÃ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¿§»È¤¤¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤Î¼ÂÎã
¥¥ì¥¤¤Ê¿§¤³¤½¡Ö2¤Ä¤Ç1¤Ä¡×´¶³Ð¤ÇÅêÆþ¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤È¾®Êª¤Î¿§¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡¢¾®Êª¤É¤¦¤·¤Î¿§¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡¢¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡Ö¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¡×¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡Ö¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¹â¤á¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥¤¥¨¥í¡¼
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó 27,500±ß¡¿HER.¡¡¥¤¥¨¥í¡¼¥í¥´¥¥ã¥Ã¥× 7,480±ß¡¿SEA¡Ê¥¨¥¹¥¹¥È¥¢¡Ë¡¡¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¿§¤ËÇº¤Þ¤ººÑ¤à¡¢¥¨¥¯¥ê¥å´ó¤ê¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¡£¤±¤À¤ë¤²¤Ê¿§¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¤Ê¼Á´¶¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Ë¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë»÷¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Çµ¤³Ú¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â¸«¹þ¤á¤ë¡£
¥Ç¥Ë¥à¤ä¹õ¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡ÖÈ©¤Î½Ð¤ë¡×¥Û¥Ã¥È¥Ô¥ó¥¯
¥Ô¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥× 24,200±ß¡¿ATON¡ÊATON AOYAMA¡Ë ¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¥Ø¥¢¥´¥à 16,500±ß¡¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ª¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊZUTTOHOLIC¡Ë¡¡¥Ô¥ó¥¯¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë 3,080±ß¡¿havaianas¡Ê¥Ï¥ï¥¤¥¢¥Ê¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡¡¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¿§¤ß¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤È¹¥ÁêÀ¡£±Ç¤¨¤ë¿§¤Ï¼çÄ¥¤òÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¥Ø¥¢¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢Â¸µ¤Î3ÅÀ¤Å¤«¤¤¤Ç¡£
¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ø¡Ë
¢ä¡ÚÁ´13¤Î¼ÂÎã¤Ø¡Û ¤¤¤Ä¤â¤ÎÉþ¤Ë¡Ö¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¡× ¥¥ì¥¤¤Ê¿§¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤´ÊÃ±¤Ê¡Ö¥»¥Ã¥È»È¤¤¡× ±þÍÑ¤â¤¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯