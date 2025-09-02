シンプルな服を身飽きたスタイリストが選ぶ「シンプルな服」





スタイリストたちの「シンプルな服」選びの視点

合わせる服やシーンを選ばない柔軟性のある服を見極めるために。毎号多くの服に触れるスタイリストに聞き込み調査。プロならではの見るべきポイントや、リアルクローズへの取り入れ方。







スタイル良く着回せる服

日常づかいしやすいシアーなきらめき

色や素材感、シルエットなどさりげない特徴。シンプルな服に合わせて地味にもならない、シンプルな服。「ワンピと一緒ならドレッシー、デニムとならカジュアルに着られます。注目すべきは短めの着丈と、自然なウエストシェイプ。一般的なくびれ位置より少し高めにシェイプすることで、上半身がコンパクトに見え、結果的に脚長効果も」（岩田さん） 黒シアージャケット／JOURNAL STANDARD L’ESSAGE







キレイな色とアクセントカラー

白スニーカーにかわる次なる一手

1点投入したいアクセントカラーの小物や、カラフルな服。スタイリストたちがとり入れる際に注目しているポイント。「ピンクもブルーも、主張しすぎない絶妙な色味。ワントーンのコーディネートを少しやわらかく見せたいときや、モノトーンの足元にやさしさをプラスしたいとき。色があることで表情が生まれるし、でも派手すぎないから合わせやすい（樋口さん） ピンク・ブルースニーカー／VANS







「多彩な着方ができる」服

2通りの表情を楽しめるウエストデザイン

服を変えずとも違う見た目を楽しめる。そんなアレンジの幅広さこそ、着まわせるアイテムの必須条件。「ウエストファスナーを開けると折り返しデザイン、閉めるとオフィスでも着られるハイウエスト仕様になる優れもの」（岩田さん） ネイビーストライプスカート／MAISON SPECIAL







