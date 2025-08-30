変えて以来「肌の調子がいい」美容のプロたちが使い続けているクレンジングの名品





「しっかり落ちる・荒れない・傷めない」クレンジングの名品



メイクも日焼け止めなども、落としたつもりがしっかり落ちてなかったという結果が蓄積されて、知らずのうちにそれが肌の不調の原因になっていたり。逆に洗浄力が高すぎて肌を傷めてしまったり…そこでクレンジングも含め「肌」にこだわりのある美容通たちに取材。彼女たち自身の悩みも解決した「しっかり落ちる・荒れない・肌にやさしい」など、多くのメリットを含んだ名品をご紹介。







スキンケア効果アップを実感

ミートゥデイ PCバームクレンザー 50ｍL 3,850円／コスメキッチン 「色々と試してもクレンジング後の乾燥が気になっていたのですが、保湿力を求めてこのクレンジングバームにチェンジ。肌にのせるとミルク状に変化し、乾燥によりかたくなった肌もふんわりやわらかく。肌触りも良く、あとに使用するスキンケアの効果が一段と感じられるようになりました」（名越恵里奈さん・PR）







クレンジングは高い洗浄力と保湿力がかなうものを

バランシング クレンジング オイル Ｎ 185mL 4,840円／THREE 「毎日日焼け止めをしっかり塗るので、クレンジングはそんな日焼け止めの洗い残りが気にならないものがマスト。このTHREEのクレンジングはメイクだけでなく皮脂汚れまでもすっきりオフしてくれるだけでなく、洗い上がりもつっぱらず潤っている感じがするのでお気に入り」(メイクアップアーティスト・植木祐里加さん)







【美容担当・編集お勧め】

バームにはまるきっかけを与えてくれた名品

ララヴィ クレンジングバーム 120g 5,280円／ララヴィ 「それまではメイクをしっかり落としたいという想いでオイル派だったのですが、肌への刺激は強いだろうなという気持ちもあって。そんな時に美容番組でララヴィのクレンジングが紹介されていて気になり、購入したのが最初。使ってみるとバームがとってもやわらかくて、肌あたりがいい。さらにメイク落ちもオイルに負けない優秀さ。



洗いあがりの突っ張る感じもなく、これならバームにしよう！と乗り換えるきっかけになったアイテムです。ふたにマグネットがついていて、スパチュラがくっつくというアイディア満載のパッケージ。紛失しがちなスパチュラの保管方法まで行き届いていて、これもかなり高ポイントでした」（M.K.GISELe編集部・美容担当）







