服はシンプル・合わせ方も簡単 「ラクなのにスタイルよく見える」テクニック





「服も合わせ方もシンプルで」オシャレに差がつくテクニック

トップスとボトムだけで完結する夏の装い。着なれた服も見違える「少しの変化」のつけ方をピックアップ。着つくしてしまったように感じるシャツも、愛着のあるボトムも、頼りになるワンピースも。まだまだポテンシャルを秘めたそんな服たちの生かし方。







服も色もベーシックで気品が漂うモノトーン

アイテムのサイズ選びが魅力的なスタイリング。コンパクトなTシャツを、ほどよくゆとりのあるスラックスにタックイン。白と黒のコントラストが効いた配色、上下のシルエットのメリハリを巧みに効かせたテクニック。タイトなヘアも効いて、ごくシンプルな装いの中でも高い完成度。







「通常より腰位置が高い」ハイウエストスカート

今季豊富な、ショート丈トップスを生かすべく、スカートは思いきりハイウエストなもので、ツートーンのワンピース風に仕上げるのも一手。腰位置を上げれば、Iラインシルエットをさらにスタイルよく。丈と合わせて配色もメリハリが効いているから、背が低い人でも脚が短く見えない。







ぶかっとしたパンツをベルトで絞って穿く

ゆったりしたボトムをウエスト高めでベルトを締める。しぼることによって「シルエットの余り」が引き立ち、腰から下のきゃしゃ見せがかなう。例えば古着屋にある、メンズのデニムやチノなどから試してみるのもおすすめ。







キレイめな服は「形のゆるさ」で力みを抜く

品のいいシャツやブラウスと、ハリのあるテーパードパンツとの合わせは少々お堅い。選びたいのはサテンなど落ち感のある素材＋脚線を拾わないゆるい形。ゆったりと縦落ちするなめらかな質感のオーバーサイズのボトムに、トップスも同じような質感で合わせて「ラクしてキレイ」なスタイリングの出来上がり。







（全31スタイルの実例で解説）

