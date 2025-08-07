ファミマフラッペが100円引きに。5週連続″毎週金曜日″にお得セール開催決定！
ファミリーマートは、2025年8月8日から毎週金曜日にフラッペが100円引きになるお得なセールを開催します。
フラッペ全品がお得に
毎週金曜日を"フラッペフライデー"と題した、フラッペ全品100円引きになるセールが始まります。
例えば、「アフタヌーンティーピーチアールグレイミルクティーフラッペ」は通常価格360円のところ260円で購入できます。
対象日は以下の5日間です。
・8月8日
・8月15日
・8月22日
・8月29日
・9月5日
今回のセール期間に合わせて、ゴールデンウィークに登場していたゴディバ監修フラッペ2種が再販売されます。
金曜日はフラッペ以外もお得に。
26年2月27日までの毎週金曜日は"ファミマの生活応援割引！"と題したセールも開催中。
「ファミマル」ブランドのたまご・納豆・牛乳・豆腐が通常価格から20円引きに、冷凍食品を2個同時購入で合計金額から50円引きになります。
なお、たまご・納豆・牛乳・豆腐のキャンペーンは沖縄県では実施していません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部