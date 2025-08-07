ファミマフラッペが100円引きに。5週連続″毎週金曜日″にお得セール開催決定！

ファミリーマートは、2025年8月8日から毎週金曜日にフラッペが100円引きになるお得なセールを開催します。

フラッペ全品がお得に

毎週金曜日を"フラッペフライデー"と題した、フラッペ全品100円引きになるセールが始まります。

例えば、「アフタヌーンティーピーチアールグレイミルクティーフラッペ」は通常価格360円のところ260円で購入できます。

対象日は以下の5日間です。

・8月8日

・8月15日

・8月22日

・8月29日

・9月5日

今回のセール期間に合わせて、ゴールデンウィークに登場していたゴディバ監修フラッペ2種が再販売されます。

金曜日はフラッペ以外もお得に。

26年2月27日までの毎週金曜日は"ファミマの生活応援割引！"と題したセールも開催中。

「ファミマル」ブランドのたまご・納豆・牛乳・豆腐が通常価格から20円引きに、冷凍食品を2個同時購入で合計金額から50円引きになります。

なお、たまご・納豆・牛乳・豆腐のキャンペーンは沖縄県では実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部