バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」がブランド誕生15周年を迎えた記念に、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と コラボレーション 。店舗でも大人気だったアイテムがついに楽天 市場 に初登場!さらに、すでに公式通販では販売終了していたオリジナルグッズの一部も再販売がスタートした。■楽天 市場 で買える!「PEANUTS」コラボスイーツ全ラインナップ

「スヌーピー シュガーバターサンドの木」(842円)

「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入」(1857円)

フタを開けるとビーグル・スカウトの仲間たちが飛び出してくるポップアップ付き!

「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入」(2775円)

お菓子を食べ終わった後も飾ったり、小物入れにしたり

「ビーグル・スカウト」テーマのオリジナルグッズも再登場!

「スヌーピー シュガーバターの木 タンブラー」(ブルーグリーン 1980円)

「スヌーピー シュガーバターの木 タンブラー」(クリーム 1980円)

「スヌーピー シュガーバターの木 マグカップ」(1320円)

「スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ」(990円)

コラボのテーマは、"Happiness is just being next to you.(しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ)"。PEANUTSの仲間たちがいつも一緒にいるのと同じように、「シュガーバターの木」もみんなに寄り添い、ホッとやすらぐおいしいひとときを提供するという意味が込められている。■マシュマロみたいに“ふわもこ” ミルキー ショコラをサンドコミックの中でキャラクターたちの好物としてたびたび登場するマシュマロをイメージした「スヌーピー シュガーバターサンドの木」(842円)。マシュマロみたいに“ふわもこ”なホワイトショコラを、ほんのりバニラ香るシリアル生地でサンドしている。1 箱 につき7個入りで、シリアル生地には全5種類の絵柄が描かれ、食べるたびにワクワクしてしまう。「シュガーバターサンドの木」を持つスヌーピーを描いたオリジナルデザインに出会えるのは、「シュガーバターの木」コラボだけ。ニヤッと笑ういたずら好きなスヌーピーに、リラックスした雰囲気のスヌーピーとウッドストックの仲良しコンビ。かわいくて心温まる2種類のパッケージデザインがある。■季節限定「ストロベリー パンケーキ 風」は今だけの旬の味詰め合わせセットで味わえる、春夏だけの季節限定フレーバー「ストロベリー パンケーキ 風」は絶対に食べておきたい旬の味。甘酸っぱいストロベリーショコラを、メープルがふんわり香る パンケーキ 風シリアル生地でサンドしている。詰め合わせセットは以下の2種類。「スヌーピー シュガーバターサンドの木」と「ストロベリー パンケーキ 風」をそれぞれ6個ずつ封入した「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入」(1857円)は、ポップアップ 絵本 のようなギミック付きのボックスがかわいい!それぞれ8個ずつをデザイン缶に詰め込んだ「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入」(2775円)は、食べ終わってからも缶をリユースできるのでギフトにもおすすめ。青空の下をのんびり歩くスヌーピーやウッドストックたちがかわいいデザイン缶で、側面までスヌーピーたちが描かれ、隅々までじっくり見たくなるデザインに仕上がっている。■「ビーグル・スカウト」テーマのオリジナルグッズも再登場ビーグル・スカウトみたいに冒険するとしたら…そんなことを考えて、一緒におでかけしたくなるラインナップでそろえた「シュガーバターの木」限定のオリジナルグッズ。そんなグッズの一部が、公式通販に再登場している。「スヌーピー シュガーバターの木 タンブラー」(クリーム/ブルーグリーン 各1980円)は、飲み物を直接入れて使うだけでなく、テイクアウトコーヒーのカップを入れ保温しながら飲むこともできる優れもの。ビーグルスカウト御一行が描かれた「スヌーピー シュガーバターの木 マグカップ」(1320円)は、普段使いのほか、アウトドアにも持って行きたくなる。ブルーグリーンが目を惹くおしゃれな「スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ 」(990円)は、小さく折りたためるので、いつでも持ち歩ける 便利 アイテム。大きめサイズなのでお買い物が増えても大丈夫。紹介したスイーツ&グッズは、パクとモグスイーツショップ 楽天 市場 店、公式オンラインショップ「パクとモグ」で販売中。ただし、スイーツは1人各5点まで、グッズ単品は1人各2点までの販売制限があるほか、すでに品切れのものもあるので注意しよう(再入荷される場合あり)。楽天 市場 では今回が初登場となるコラボスイーツ。普段、楽天でお買い物をしている人にとっては、 楽天ポイント も貯まってよりお得にゲットできるチャンス!近くにお店がない人も、この機会にぜひ特別なコラボを手に入れて。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって 軽減税率 の対象となり、表示価格と異なる場合があります。※一部商品は売り切れの場合があります。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC