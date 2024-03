下着ブランド｢HEAP｣をローンチ♡ファーストコレクションを発売

yutoriは、HIGH(er)magazineの編集長であるharu.さんと協業し、インナーウエアに特化した下着ブランド「HEAP(ヒープ)」をローンチいたします。さらに、ファーストコレクションを公式オンラインストアにて2024年4月23日(金)より発売し、ローンチを祝したイベントを4月13日(土)と4月14日(日)に開催いたしますので、ぜひチェックしてみてください。

新ブランド「HEAP」とは

HEAPには“積み重ねる”という意味があり、下着と服を自由に組み合わせることや、年齢を重ねても楽しく新しい自分を探し続ける人物像を描きたいという思いが込められています。

ファーストコレクションは2つのブラジャーを中心に、全5型を発売いたします。「2 colors strip bra」はシアー素材とリブ素材を組み合わせ、インナーでありながら肩のヒモを見せるスタイルも楽しめるブラジャーです。「messenger bra」はHEAPのテーマを詰め込んだアイテムで、価格は9,990円(税込)から。

今後は、性別を問わずに楽しめるジェンダーフリーのラインアップも展開していく予定です。

【GARAGE OF GOOD CLOTHING】イラストレーターとのコラボが実現♪

【HEAP】メインビのジュアル

メインのビジュアルは“TEA PARTY(茶話会)”をコンセプトに、haru.が代表を務めているHUG inc.が撮影を担当しました。モデルには、俳優の石橋静河さんを起用しました。

ブランドローンチの同日に「HIGH(er)magazine issue no.6」も刊行。5年ぶりの復刊となる今回から、コレクションコンセプトを多岐にわたり表すブランドのコンセプトブックとして、年に2回の発行をおこないます。

「HIGH(er)magazine issue no.6」ではルックの全貌が見られる他、デザイナーの津野青嵐さんを招待した体についての座談会などの連載を収録します。ローンチを祝した茶話会では、アパートの一室で仲間やHIGH(er)magazineの読者たちとのお茶会を堪能できます。

HEAP LAUNCH EVENT「TEA PARTY(茶話会)」 日程:4月13日(土)・4月14日(日)/予約:3月29日(金)~

TAKE ME HIGH(er) ハラカド EVENT 日程:2024年4月15日(月)19時~22時/場所:東急プラザ表参道ハラカド 3F BABY THE COFFEE BREW CLUB

新しい下着ブランドに注目

今回は、下着ブランド「HEAP」について紹介しました。

下着ブランド「HEAP」では、ファッショナブルなブラジャーなどを展開しており、今後はジェンダーフリーのアイテムも発売していく予定です。ローンチを祝したイベントなども開催されるので、興味のある方はぜひ参加してみてください。

HEAPのアイテムは、オンラインストアにて購入できます。