KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë23Ç¯²Æ¿·ºî¡ÃMY¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈÈþ±³¥Þ¥¹¥«¥é¤Ë¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤â♡
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë2023Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¡Ã6·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡ÈMY¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Î¡Ò¥·¡¼¥º¥ó2¡Ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª4¡Á6·î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ø¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù3¿§¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Î¸ÂÄê¿§¤È¿·ºî¥ê¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆ±ÆüÈ¯Çä¡£¥«¥é¡¼¾ÜºÙ¤ä¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¸ý¥³¥ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë2023Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥á
Âç¿Íµ¤¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈMY¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤è¤ê¡¢4·î¡Á6·î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ò¥·¡¼¥º¥ó2¡Ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
6·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£6·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Å¹Æ¬Æþ²Ù¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¥°¥í¥¹¤ÎW¥¨¥ó¥É¤Ç3D´Ý¥ê¥Ã¥×¤òºî¤ì¤ë¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥«¡¼¡Ù¤È¡¢¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Î¸ÂÄê¿§¤âÆ±ÆüÈ¯Çä¤Ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤ä¸ý¥³¥ß¡¢¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
¡ÖÈþ±³¡Ê¤Ó¤¦¤½¡Ë¥Þ¥¹¥«¥é¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Ï¡¢À¹¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÜ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤âÀä»¿¡ªÄ¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ç¤âÈþ¤·¤µ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤½¤¦♡
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢Â³¡¹¤È¿·ºî¡¦¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡ª¼Á´¶°ã¤¤¤Î¥¹¥Õ¥ì¥Þ¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éý¹¤¤¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤ä»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥×¥Á¥×¥é²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡£
¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥³¥¹¥á¤Ë¤â¡¢´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í♡
2023Ç¯6·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ü ¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¿¿·¿§3¿§¡¿³Æ1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¡ü ¥±¥¤¥È¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥«¡¼¡¿Á´2¼ï¡¿³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¡ü ¥±¥¤¥È¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥«¥é¡¿¿·¿§2¿§¡¿³Æ1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡Ã¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë3¿§¤º¤Ä¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÊª¸ì¤Ê¤É¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢Á´12ÂÎ¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Á´4¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ò¥·¡¼¥º¥ó2¡Ó¡£4·î¡Á6·î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿3ÂÎ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à´¶³Ð¤ÇÅÉ¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤¹KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
Íî¤Á¤Ë¤¯¤µ¤âÈþÈ¯¿§¤âÍßÄ¥¤ì¤ë¸ý¹È¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ã¿ôÎÌ¸ÂÄê¿·¿§3¿§¡ä
3ÂÎ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥é¡¼¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü104 ºù¿§¤Î¤Ò¤È»þ
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ìë¶õ¤ËÉñ¤¦°ìÌë¸Â¤ê¤Î°Çºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥×¥ë¤òÅ»¤¦¡¢½À¤é¤«¤¯¿¼¤¤¥ª¡¼¥ë¥É¥Ô¥ó¥¯¡£
¡ü105 ÆüË×¸å¤Î¾ðÇ®
¾¡Íø¤ò·ü¤±¤¿¡¢ÍßË¾¤Þ¤ß¤ì¤Î¶¥¤¤¹ç¤¤¡£
±Ê±ó¤Ë¿Ô¤¤Ê¤¤¾ðÇ®¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ô¥å¥¢¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¡ü106 Ìë±À¤ÎÎÞ
±«¤¬»ß¤ß¥À¡¼¥¯¤Ê±À¤«¤é¸÷¤¬º¹¤·¤¿»þ¤Î¡¢Ì´¤«¸½¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ßê¤á¤¡£
¤½¤ó¤Ê¼¶¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤¬ßê¤á¤¯¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Ô¥ó¥¯¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
°ìÅÙÅÉ¤ê¤Ç¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬³ð¤¤¡¢¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥Ä¥ä´¶¤òÅ»¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö104 ºù¿§¤Î¤Ò¤È»þ¡×¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼Ìä¤ï¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¡£
¡Ö105 ÆüË×¸å¤Î¾ðÇ®¡×¡Ö106 Ìë±À¤ÎÎÞ¡×¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ö¥ë¤Ù¤µ¤ó¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹♡
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÇÊ£¿ô²ó¤³¤¹¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¯¤·¿§Íî¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿§¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¶¯¤¯¤³¤¹¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿§Íî¤Á¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
¼ïÎà¡§¿·¿§3¿§¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯6·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Û¤«
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡Ã¥é¥¦¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥«¡¼
¡È3D´Ý¥ê¥Ã¥×¡É¤¬ºî¤ì¤ëµ¶Áõ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥«¡¼¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥«¡¼¡Ù¤Î»È¤¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥é¡¼¥·¥§¥¤¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¸ý¹È¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¾å¤«¤é¡¢¾å¿°¤È²¼¿°¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¡¢¤½¤·¤Æ¸ý³ÑÉôÊ¬¤ËÅÉ¤ê±Æ¿§¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿°¤Î»³¡¦²¼¿°¤ÎÃæ±û¤Ë½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê´Ý¤ß¤¬±é½Ð¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤Á¤å¤ë¤ó¤È¿°¤ä¥°¥é¥ÇÉ÷¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ãÁ´2¼ï¡ä
¡üEX-1
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï
¡üEX-2
¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥Ã¥É·Ï
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥«¡¼¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿§¹ç¤ï¤»¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¡ÖEX-1¡×¤È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¡Ö04 ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥ï¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤è¤êÎ©ÂÎ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö05 ¥À¡¼¥¯¥Õ¥£¥°¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥Ã¥É·Ï¤Î¡ÖEX-2¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¡Ö12 ÀÀ¤¤¤Î¥ë¥Ó¡¼¡×¤ä¡Ö07 ¥é¥¹¥Ü¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ò¼Ì¿¿º¸¡Ó¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥·¥§¡¼¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¸ý¹È¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¿°Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡Ò¼Ì¿¿±¦¡Ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤«¤é¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¥°¥í¥¹¤òÅÉÉÛ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥·¥§¥¤¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¿°¤Ë¤Ô¤¿¤Ã¤ÈÌ©Ãå¡£
¿°¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¾¯¤·ÌÀ¤ë¤á¤ËÈ¯¿§¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±Æ¤ò»Å¹þ¤à¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Ã±ÂÎ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤À¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ä¥ä´¶¤¬¤¢¤ë¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥í¥¹¤Ï¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢·ù¤Ê¥Ù¥¿¤Ä¤´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤µ¤·¤¯¿§¤Å¤¡¢¥Ä¥ä´¶¥ê¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥·¥§¥¤¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤À¤±»È¤¦¤È¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¡£¾å¤«¤é¥°¥í¥¹¤ò¤Î¤»¤ë¤È¤Õ¤Ã¤¯¤éÍ¥¤·¤¤°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢±Æ¤ò»Å¹þ¤à¤Î¤Ï¾¯¤·¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«Îý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
²½¾Ñ»ý¤Á¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÇÊ£¿ô²ó¤³¤¹¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¿§Íî¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿§¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥í¥¹¤Î¥Ä¥ä´¶¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¤¯¤³¤¹¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÍî¤Á¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¤¥È¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥«¡¼
¼ïÎà¡§Á´2¼ï¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯6·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Û¤«
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡Ã¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥«¥é
¾¦ÉÊÆÃÄ§
À¹¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÂç¤¤ÊÌÜ¤â¤È¤¬³ð¤¦¡ÖÈþ±³¡Ê¤Ó¤¦¤½¡Ë¥Þ¥¹¥«¥é¡×¤Ç¤¹¡£
¾å¤Þ¤ÄÌÓÍÑ¡¦²¼¤Þ¤ÄÌÓÍÑ¤ÎW¥³¡¼¥à¤¬¡¢¾å²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î´Ö³Ö¤è¤ê¤â¶¹¤¤0.3mm´Ö³Ö¤Î¶ËºÙ¥³¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢º¬¸µ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê±Õ¤òÅÉÉÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ã¿ôÎÌ¸ÂÄê¿·¿§2¿§¡ä
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Î¡ÖBK-1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡ÖBR-1 ¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤è¤êÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÂç¤¤ÊÌÜ¤â¤È°õ¾Ý¤ò³ð¤¨¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ò¼Ì¿¿º¸¤è¤ê¡Ó
¡üRD-1¡¡¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£
¡üPK-1¡¡¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤éÅÉÉÛ¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥à·¿¥Ö¥é¥·¤Ç¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¥³¡¼¥à¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤âåºÎï¤ËÅÉÉÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è♡
¡ÖRD-1 ¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡×¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¡ÖPK-1 ¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÇÊ£¿ô²ó¤³¤¹¤Ã¤Æ¤â¿§Íî¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¿§Íî¤Á¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤³¤¹¤ë¤ÈÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿å¤ËÅÉ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¤³¤¹¤ì¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¤¥È¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥«¥é
¼ïÎà¡§¿·¿§2¿§¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯6·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Û¤«
¿·ºî¥³¥¹¥á¤òÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢É´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¥µ¥¤¥È
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡Êmeeco¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁèÃ¥Àï¤ÎÍ½´¶¡ª2023Ç¯²Æ¸ÂÄê¥³¥¹¥á¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤♡
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÈMY¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ò¥·¡¼¥º¥ó2¡Ó¤Ï¡¢6·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£6·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Å¹Æ¬Æþ²Ù¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥«¡¼¡Ù¤È¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Î¸ÂÄê¿§¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2023Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤µ»ö¤¬¤³¤Á¤é¢§
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
https://fortune-girl.com/guideline
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò6Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------