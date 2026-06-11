「生涯忘れることができないのだろう」――この物語はそのひと言で締めくくられる。自分の人生を変えてしまうような深いインパクトと出合ったとき、目の前の景色がパッと開け、これまでの価値観が簡単に180度ぐるりと覆されてしまうことがある。この物語は、どこか冷めた大人びた少年が、“あるもの”との出合いに衝撃を受けた瞬間を描いた作品である。【漫画】本編を読む主人公が目にした“忘れられない青”とは？本作の主人公は