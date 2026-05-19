ギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの5コマ漫画『無能幹事』には6.2万のいいねがつき、注目を集めている(2026年5月11日時点)。参加者が口をそろえて「同窓会には行けない」という理由は？今回は制作の経緯や反響について話を聞いた。【漫画】同窓会には行けません■参加者のほとんどが「同窓会に行けない」理由無能幹事1無能幹事2無能幹事3無能幹事4「同窓会には行けません。今、シンガポールで南北を縦断する地下鉄を作っています