「同窓会には行けません」OGOBがそろって欠席する理由は？無能すぎる幹事にツッコミの6.2万いいねつく【インタビュー】
ギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの5コマ漫画『無能幹事』には6.2万のいいねがつき、注目を集めている(2026年5月11日時点)。参加者が口をそろえて「同窓会には行けない」という理由は？今回は制作の経緯や反響について話を聞いた。
【漫画】同窓会には行けません
■参加者のほとんどが「同窓会に行けない」理由
「同窓会には行けません。今、シンガポールで南北を縦断する地下鉄を作っています」とあるCMをオマージュした始まり。続けて、「稲刈りで行けない」という人や「秋野菜の収穫」「果樹園の収穫がピーク」で行けないという人が続々。この集まりは農業大学の同窓会で、10月という農繁期に来れたのは「養蜂家」だけだったというオチ。
作者の伊東さんは「農業高校から土木系に進む方もいるそうなので、最初にCMをオマージュした女性を登場させました。続けて米、野菜、果樹など、いろいろな農家を想定して描きました」と話す。「幹事がわざと農繁期を狙って開催してるのでは？」という、するどいツッコミも入る本作には6.2万のいいねがついた。伊東さんはほかにも『昭和中期』『ボスの膝の上』など、本作を含むバズ作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画はKindleで無料公開中。また、マイナビニュースで描く「非正規雇用」についての漫画もぜひ見に行ってみて。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】同窓会には行けません
■参加者のほとんどが「同窓会に行けない」理由
「同窓会には行けません。今、シンガポールで南北を縦断する地下鉄を作っています」とあるCMをオマージュした始まり。続けて、「稲刈りで行けない」という人や「秋野菜の収穫」「果樹園の収穫がピーク」で行けないという人が続々。この集まりは農業大学の同窓会で、10月という農繁期に来れたのは「養蜂家」だけだったというオチ。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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