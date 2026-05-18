「セサミストリート」の新作シール＆ステッカーが、全国の専門店などで発売中だ。アメリカンレトロな雰囲気の缶ケース入りタイプと、ぷっくり素材のフレークタイプ。手のひらサイズで価格も手頃、スマホカバーや手帳のアレンジにちょうどいい2品を紹介する。【写真】エルモやクッキーモンスター、バートにビッグバードまで！全12デザインを並べた絵柄一覧■アメリカンレトロな缶ケースに36枚！手帳デコにも文通にも「缶ケース入り