「セサミストリート」新作ステッカー2種！レトロ缶ケースに36枚、ぷっくりフレークシールも
「セサミストリート」の新作シール＆ステッカーが、全国の専門店などで発売中だ。アメリカンレトロな雰囲気の缶ケース入りタイプと、ぷっくり素材のフレークタイプ。手のひらサイズで価格も手頃、スマホカバーや手帳のアレンジにちょうどいい2品を紹介する。
【写真】エルモやクッキーモンスター、バートにビッグバードまで！全12デザインを並べた絵柄一覧
■アメリカンレトロな缶ケースに36枚！手帳デコにも文通にも
まず一つ目は「缶ケース入りステッカー セサミストリート」(880円)。フタを開けると12デザインのフレークシールが各3枚、合計36枚もぎっしり入っている。
絵柄は、エルモがバナナを掲げるパッケージ風や、宇宙服を着たアーニーとバート、クッキーを追いかけるクッキーモンスターなど、1970年代のアメリカン雑貨を思わせるレトロポップなテイストでコレクション欲をくすぐる。
サイズは缶ケースがW43×H63ミリ、シールがW35×H50ミリ。封緘シールとして使ったり、手帳やスマホケースのアクセントにしたりと用途は自由自在。使い切ったあとの缶ケースは小物入れとして再活用できるのもうれしい。
■ぷっくりフレークはエルモ、クッキーモンスター、バートら8デザイン
もうひとつは「フレークステッカー セサミストリート」(528円)。8デザイン各3枚、合計24枚のぷっくり素材のフレークステッカーが入っている。
ラインナップは、エルモ、クッキーモンスター、バート、アーニー、ビッグバード、そしてゴミ箱から顔を出すオスカー。キャラクターの輪郭に沿ってカットされたぷっくり感のあるシールは、手帳やノートに貼ると立体的なアクセントになる。本体はPVC素材なので、ちょっとした水濡れにも強い。
パッケージサイズはW85×H110ミリ。価格はワンコイン＋αで、お友達とシェアしたり交換したりするのにもぴったり。
■全国で開催中のセサミストリートフェアでもラインナップ！
両アイテムとも、全国のロフトやハンズ、専門店などで販売中。さらに、2026年3月から全国38会場で順次開催されているセサミストリートのフェア会場でも取り扱っている。フェアではほかにもボールチェーンマスコットやぬいぐるみペンポーチ、フェイスパスケース、トートバッグなど多彩なグッズがそろう。
開催中・5月開催の会場は、ハイノート伊勢崎店(〜2026年5月31日(日))、天満屋 ロフト津山店(〜5月18日(月))、鈴鹿ロフト(〜5月18日(月))、インキューブ天神店(〜5月27日(水))、ハンズ大宮店(5月17日(日)〜6月30日(火))、京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店(5月16日(土)〜6月14日(日))など。6月以降も全国各地で順次開催が予定されている。
手帳に貼って気分を上げるもよし、お気に入りの1枚は使わず大切に保管するもよし。自分だけのアレンジを楽しんでみて。
※店舗により、取り扱いのない商品がある場合があります。
※商品は予告なく変更・品切れとなる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
【写真】エルモやクッキーモンスター、バートにビッグバードまで！全12デザインを並べた絵柄一覧
■アメリカンレトロな缶ケースに36枚！手帳デコにも文通にも
まず一つ目は「缶ケース入りステッカー セサミストリート」(880円)。フタを開けると12デザインのフレークシールが各3枚、合計36枚もぎっしり入っている。
サイズは缶ケースがW43×H63ミリ、シールがW35×H50ミリ。封緘シールとして使ったり、手帳やスマホケースのアクセントにしたりと用途は自由自在。使い切ったあとの缶ケースは小物入れとして再活用できるのもうれしい。
■ぷっくりフレークはエルモ、クッキーモンスター、バートら8デザイン
もうひとつは「フレークステッカー セサミストリート」(528円)。8デザイン各3枚、合計24枚のぷっくり素材のフレークステッカーが入っている。
ラインナップは、エルモ、クッキーモンスター、バート、アーニー、ビッグバード、そしてゴミ箱から顔を出すオスカー。キャラクターの輪郭に沿ってカットされたぷっくり感のあるシールは、手帳やノートに貼ると立体的なアクセントになる。本体はPVC素材なので、ちょっとした水濡れにも強い。
パッケージサイズはW85×H110ミリ。価格はワンコイン＋αで、お友達とシェアしたり交換したりするのにもぴったり。
■全国で開催中のセサミストリートフェアでもラインナップ！
両アイテムとも、全国のロフトやハンズ、専門店などで販売中。さらに、2026年3月から全国38会場で順次開催されているセサミストリートのフェア会場でも取り扱っている。フェアではほかにもボールチェーンマスコットやぬいぐるみペンポーチ、フェイスパスケース、トートバッグなど多彩なグッズがそろう。
開催中・5月開催の会場は、ハイノート伊勢崎店(〜2026年5月31日(日))、天満屋 ロフト津山店(〜5月18日(月))、鈴鹿ロフト(〜5月18日(月))、インキューブ天神店(〜5月27日(水))、ハンズ大宮店(5月17日(日)〜6月30日(火))、京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店(5月16日(土)〜6月14日(日))など。6月以降も全国各地で順次開催が予定されている。
手帳に貼って気分を上げるもよし、お気に入りの1枚は使わず大切に保管するもよし。自分だけのアレンジを楽しんでみて。
※店舗により、取り扱いのない商品がある場合があります。
※商品は予告なく変更・品切れとなる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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