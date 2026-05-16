株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、株式会社サンリオのキャラクター「ポチャッコ」とのコラボレーションによるアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、2026年5月22日(金)に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。5月8日よりWeb先行予約を受付中だ。【画像】コラボデザインのメガネやグッズを見るポチャッコとコラボ！「Zoff｜POCHACCO」のテー