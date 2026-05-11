日常の何気ない出来事を、どこか切なくも温かなタッチで描く漫画家・青木ぼんろ(@aobonro)さん。サラリーマン生活の実体験をもとにした作品には、「分かる」「こういう瞬間ある」といった共感の声が数多く寄せられている。今回のテーマは“青春”。学生時代だけのものと思われがちなその言葉を、大人になってから改めて考えさせられるエピソードだ。【漫画】青春は若者だけのものじゃない！何歳になっても青春を忘れない2人を見た