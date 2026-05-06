まじめな顔して「風にそよぐ」ソフトジャケット「ジャケット＝堅苦しい」という固定観念は、もう過去の話。求めたいのはテーラードの端正な空気感を纏いながらも、どこかに「ゆとり」や「遊び」を感じさせる一着。背筋はスッと伸びるのに、心はリラックスしたままでいられる。そんな「真面目なのに親しみやすい」精鋭をピックアップ。ドレスアップにも適した黒のオーガンジー黒オーガンジーシアージャケット／HER.インナー次第で