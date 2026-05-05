月に2台がノルマ。畑帰りに立ち寄った泥だらけのおじいさんは「買わない」と判断したけれど？【漫画】本編を読むGWはまったり漫画三昧はいかが？2026年にバズった傑作漫画を紹介する。みこまる(@micomalu)さんが描く漫画「田端、明日は売るつもり！」が話題だ。憧れのカーディーラーに就職したものの、1台も車が売れない新人営業マン・田端。「クニエ漫画グランプリ2021」でSNS読者賞を受賞した本作の制作秘話について、みこまるさ