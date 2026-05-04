1_01【中学生のSNS事情を読む】ある生徒の母親のアカウントを特定し、晒している！「ラストにゾッ」7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働くヨカ(@yoka9003)さん。2024年春に次男は小学校1年生になったばかりだが、長男はすでに中学生だ。これは2023年秋、長男がスマホデビューした際のお話である。中学生のスマホの中には、大人も驚愕する世界が広がっていた…!!「そろそろ子どもにスマホを持たせようかな」と検討してい