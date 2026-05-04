職場の愚痴、真奈美の行動への軽蔑、子供を産めないことへの侮辱…心無い言葉の数々が真奈美の自尊心を削っていく…。【漫画】本編を読む→産めハラ夫「子どもがいない奴は半人前」？実体験をもとにした創作漫画を描くネギマヨ(@negimayo3)さんによる作品は、モラハラ夫との関係に苦しむ女性の姿を描いたものだ。日常の中に潜む支配と、その中での選択が静かに浮かび上がる。■心無い言葉で追い詰められる日々1話1-11話1-21話2-1総