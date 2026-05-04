子どもまで登場させ、家族ぐるみでガソリン代を騙し取ろうとしてくる詐欺の手口だとか！【漫画】本編を読む「おーい、そこの君！」見知らぬ車が急に止まり、運転席の男から声をかけられた。車をのぞき込むと、助手席には奥さんらしき人、後部座席には子供が乗っていた。男は「急にごめんね。ちょっと頼みがあるんだ」と話しかけてきた。実はこの家族は“ガソリン代詐欺”の常習者で、子供連れということで相手を安心させ、そのあと