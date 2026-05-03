義母から「トロい、使えない」【漫画】本編を読む夫の実家で同居し、義母から「トロい」「使えない」と罵られ続ける日々。10年もの間、トイレでしか息を抜けなかったなな子が、現状を打破するために始めたパート仕事。それが、取り返しのつかない「ドロ沼」への入り口だった。2026年5月現在、SNSを中心に「中毒性が高すぎる」と話題を呼んでいるのが、いくたはなさん原作、みこまる(@micomalu)さん作画による漫画『お宅の夫をもら