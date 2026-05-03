可愛らしい転校生の肩に、蛍にしか見えな化け物がまとわりついている。どうやら転校生自身も気づいていないらしい…。【漫画】本編を読む新学期、どこにでもある普通の高校に現れたひとりの転校生。透き通るような美しさを持つその少女の肩には、誰にも見えない“何か”が乗っていた--。日常の中に紛れ込む違和感から始まる、不穏でじわじわくるホラー作品だ。■見えてしまう主人公と見えない周囲いつもと変わらない日常のはずだっ