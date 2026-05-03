開園前に大きな声であいさつをする母親【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログに『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作をお届けするとともに、作者に本作に登場する母親の言動についてもインタビューした。■仕事を優先しすぎる保