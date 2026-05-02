近所の公園を抜けると少し早く帰れる――そんな何気ない帰り道で出会った“謎の注意書き”。不穏な空気から一転、思わず頬がゆるむ結末へとつながる実録漫画『キケンな公園』を紹介する。作者は、日常絵日記やホラー漫画を発信する退屈健(@taikutsu1)さんだ。【漫画】本編を読む■「キケン」の文字と少年の不穏なひと言散歩の帰り道、公園を通れば近道になることを思い出し、「たまにはこっちから帰るか」と足を踏み入れる。すると