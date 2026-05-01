なにゆえもがきいきるのか？_p001【漫画】本編を読む「マジメで知的な魔王軍」VS「激ヨワ勇者軍」という逆転設定のファンタジー漫画かと思いきや、本作は一味違う。ある青年の体内で繰り広げられる「マジメに活動する病魔(魔王軍)」VS「機能しない免疫(勇者軍)」を描いた“闘病ラブファンタジー”なのだ。なにゆえもがきいきるのか？_p002なにゆえもがきいきるのか？_p003胃の部分の森林が伐採されていた。自然治癒力が落ちるのに