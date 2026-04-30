お父さん、行かないで…。【漫画】数値が悪化。突然の別れある日父親が「がん」と告知され、余命宣告を受けた。すでに体中に転移していて抗がん剤投与も現状維持になれば御の字だという。愛する家族の死と向き合う姿を描いた、うつみさえ著『父の逝きざま 末期ガンの父を自宅で看取るまで』を紹介するとともに話を聞いた。■日本はこれから多死社会となり、自宅での看取りが増えていく第1話着信04第1話着信05第1話着信06第1