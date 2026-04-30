「エンゼルケアができなくなった私に…」01【漫画】本編を読む＜亡き祖母から意外な形でメッセージが…!?＞漫画家として活動するアヤさんは、看護師・看護学生向けの総合Webメディア「ナース専科」で看護師のエピソードを基にした漫画を連載中だ。今回は同メディアで公開された「エンゼルケアができなくなった私に…」を紹介し、アヤさんに話を聞いた。02032011年(平成23年)3月11日の東日本大震災。津波は主人公・相沢の祖母が営む