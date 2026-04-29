473本目「命運を分ける1ミリ」1【4コマ漫画】「命運を分ける1ミリ」を読む今回紹介する4コマ漫画「命運を分ける1ミリ」は、寓話「金の斧」をベースにした作品だ。お決まりの通り、泉から「あなたが落としたのは金のオノ？銀のオノ？」と女神が問いかけるところから物語は始まる。473本目「命運を分ける1ミリ」2しかし、木こりの男性の手元には確かに斧があり、男性は「落としてないよ」とうろたえる。だが、女神は「あなたは嘘つき