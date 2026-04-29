カワイイ推しグッズがいつでもALL390円(税込429円)で手に入るショップ「サンキューマート」では、2026年5月下旬より「ピングー」のコラボ雑貨を発売する。南極暮らしの世界一有名なペンギンが、気温が上昇するこれからの時季を涼しく演出してくれるはずだ。【写真】ピングーとサンキューマートのコラボアイテムを見る「サンキューマート」が再び「ピングー」とコラボ！先行予約受付中2025年3月に実現したコラボが評判を呼び、再び