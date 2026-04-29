暑い夏に涼を届ける「ピングー」のコラボ雑貨がサンキューマートで発売決定！先行予約アイテムもチェックしよう
カワイイ推しグッズがいつでもALL390円(税込429円)で手に入るショップ「サンキューマート」では、2026年5月下旬より「ピングー」のコラボ雑貨を発売する。南極暮らしの世界一有名なペンギンが、気温が上昇するこれからの時季を涼しく演出してくれるはずだ。
【写真】ピングーとサンキューマートのコラボアイテムを見る
2025年3月に実現したコラボが評判を呼び、再びタッグを組むこととなった両者。反響を受け、いち早くグッズをキープしたいというファンのために、コラボアイテムの先行予約も受付中だ。
ラインナップは全27品。価格はもちろんすべて390円(税込429円)だ。一部のアイテムは、よりどり2点で390円(税込429円)とお得感たっぷり！
「ランチボックス」やサイズ違いで2個セットの「フードコンテナ2P」、「カトラリーセット」に「ランチ巾着」といったお弁当グッズに、サブバッグにぴったりの「トートバッグ」もぜーんぶ390円(税込429円)。
グルーミンググッズも充実。中身が見えるクリア窓が付いた「窓付きポーチ」には、「折りたたみミラー」もすっぽり入る。洗顔時に使いたい「ヘアバンド」や「ヘアゴム」は、ピングーのぬいぐるみが付いた豪華な仕様。足元には「アンクルソックス」も取り入れたい！
全国の「サンキューマート」と公式オンラインショップで展開されるピングーコラボグッズが欲しいという人は、まずは先行予約ページをチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER
【写真】ピングーとサンキューマートのコラボアイテムを見る
2025年3月に実現したコラボが評判を呼び、再びタッグを組むこととなった両者。反響を受け、いち早くグッズをキープしたいというファンのために、コラボアイテムの先行予約も受付中だ。
「ランチボックス」やサイズ違いで2個セットの「フードコンテナ2P」、「カトラリーセット」に「ランチ巾着」といったお弁当グッズに、サブバッグにぴったりの「トートバッグ」もぜーんぶ390円(税込429円)。
グルーミンググッズも充実。中身が見えるクリア窓が付いた「窓付きポーチ」には、「折りたたみミラー」もすっぽり入る。洗顔時に使いたい「ヘアバンド」や「ヘアゴム」は、ピングーのぬいぐるみが付いた豪華な仕様。足元には「アンクルソックス」も取り入れたい！
全国の「サンキューマート」と公式オンラインショップで展開されるピングーコラボグッズが欲しいという人は、まずは先行予約ページをチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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