ゲームに熱中する深夜2時!!【漫画】本編を読むオムニウッチー(@omni_uttii821)さんが描く実録漫画『誰かアイツを』が、SNSで共感を呼んでいる。閑静なマンションで平穏に暮らしていた著者の日常は、階下に新しい住人が越してきたときから一変した。深夜2時過ぎに響きわたる「ぎゃあああ、うおおお!」という異様な雄叫びに、睡眠を脅かされる日々が始まったのだ。■深夜2時に響く「うおおお!!」という雄叫び誰かアイツを_01誰かアイ