自動ドアの鍵が開いてたら、入ってもいい？【漫画】本編を読むスーパーの開店前、まだ動かないはずの自動ドアを無理やりこじ開けて入ってくる客がいる。狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、自分勝手な迷惑客を描いた実録漫画『疑問』を紹介する。SNSでは、接客業に携わる人々からの悲鳴に近い共感が殺到している。■鍵を開けるのは入店の合図ではないじゃあ、デパートでも入