回転すしチェーンの「スシロー」とHoYoverseが贈るスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』とのコラボレーションが再び実現。2回目となるコラボレーション「黄金の一皿」が2026年4月27日からスタートした。【画像】第1弾のコラボ限定ピックスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』とスシローのコラボレーション■コラボ限定グッズ付きのメニューが登場【画像】第1弾のコラボ限定ピック第2弾のコラボ限定ピック『崩壊