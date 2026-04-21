2026年GWは、親子で楽しめる“体験イベント”が関東各地で開催。小学生の好奇心を刺激する内容がそろい、遊びながら学べる自由研究のヒント探しにもぴったりだ。今年は話題の「ポケパーク カントー」をはじめ、「特別展『超危険生物展 科学で挑む生き物の本気』」や「ジュラシックメイズinよみうりランド恐竜研究所」など、学びと発見が詰まったイベントも豊富にラインナップされている。屋内で楽しめる施設や駅近スポットもあり、