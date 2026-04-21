接客AIエージェントを提供する株式会社ZEALSは、通販サイト「ちきゅうのうたげ」の「お客様対応領域」において、音声AIエージェント「Omakase AI」の電話AI機能を日本で初めて導入(※)したことを発表。【画像】AIサポート電話からかけると、ナチュラルな電話対応を体験できる※電話AI機能の商用導入として日本初。株式会社ZEALS調べ(2026年2月時点)。今回の導入により、注文に関する電話での問い合わせに対し、「Omakase AI」が一