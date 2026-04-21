4月は進学や就職、人事異動に伴う引っ越しなど、生活環境がガラリと変わるシーズン。これまで近くにいた家族と離れて暮らすことになったり、逆に親の近くへ戻ったりと、親子の距離に変化が生まれるこの時季は、実は家族の未来について話し合う絶好のタイミングでもある。【画像】もしものときのためにTODOリストを親子で埋めようしかし、そこで見落とされがちなのが“親のもしもの備え”だ。親と別居していることによる親子間の話