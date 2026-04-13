灰低カタルシスグレーゾーンダイアリー【漫画】本編を読む自身の体験をSNSで発信する漫画家のクロミツ(@kuromitsu1510)さん。初の書籍『灰低カタルシス グレーゾーンダイアリー』が発売中だ。今回は本作を描いた理由についてクロミツさんに聞いた。■努力不足と責められて会社をクビ同然で辞めたエピソードも！灰低カタルシスグレーゾーンダイアリー (6)灰低カタルシスグレーゾーンダイアリー (7)灰低カタルシスグレーゾーンダイア