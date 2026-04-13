大学のミスコンで準グランプリになれた美春。その横で圧倒的なグランプリに輝いた同級生・乃愛が彼女に特別に教えるという「大学生がお金持ちと繋がれる仕事」とは？【漫画】美しさと若さをお金に換える／本編を読む若さと美しさを武器に、富裕層の男性と飲食をともにすることで高額な報酬を得る"ギャラ飲み"の世界。そのきらびやかな舞台の裏側には、短い賞味期限と歪んでいく価値観が潜んでいる。うみの韻花(@umino_otoka)さんの