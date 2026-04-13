オリンピックのような大舞台に立つ選手でも、本番前のルーティンを大切にする人は多い。受験の現場でも、神社での合格祈願や縁起物の文具など「験担ぎ」は今も身近な存在だ。【図表】最新科学が証明した、プレッシャーに負けない人が本番前にやっている習慣では、社会人になってからはどうだろう。初出社、配属のあいさつ、初めてのプレゼンなど、新社会人にとっても「本番」は意外と多いもの。そんなとき、決まった服を着たり、縁