「娘がパパ活をしていました」01【漫画】本編を読む「1時間ご飯を食べるだけで1万円。めっちゃ稼げるよ」中学時代の旧友からパパ活を勧められ、安易に足を踏み入れてしまう高校生の千紘。ある日、警察からの電話で娘のパパ活を知る母親。「もし自分の娘がパパ活をしていたら？」をテーマに、グラハム子(@gura_hamuco)さんが自身の経験と現役女子高生への取材を重ねて描いた漫画『娘がパパ活していました』が反響を呼んでいる。「娘