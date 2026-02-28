妻に悪夢のストーリーを話す夫【漫画を読む】悪夢のストーリーを話す夫だが…!?数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)さんは、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観がなんとも魅力的で、どの作品も続きが気になってしまう。今回は過去にウォーカープラスで紹介した『広がる夢(1)〜(3)』をお届けするとともに、著者に昔見たことのある不思議な夢についてもインタビューした。1-2『広がる夢