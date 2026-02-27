千葉県鴨川市にある森の中に2025年11月、1日3組限定のプライベートグランピングリゾート「SUP BASE KAMOGAWA」がグランドオープンした。都心から車で約90分、都会の喧騒から離れ、小川のせせらぎを感じながら過ごす“何もしない”贅沢なひとときを楽しめる新スポットだ。愛犬と一緒に宿泊可能な客室や、サウナ＆水風呂付きの客室も完備しているので、さまざまな過ごし方ができそう。期間限定のオープン特価にも注目しよう！【写真