60才と18才！年の差42才差の2人の会話は？やりとりがおもしろい【漫画】本編を読む「ここから消えてしまいたい」18歳の大学生、光(ひかり)の口癖は、単なる愚痴ではなく切実な本心だった。どんよりとした空気が漂う大学の1限目、そんな彼女の隣に座るのは、60歳の親友・月子(つきこ)だ。さてよ(@sateyo)さんが描く創作漫画『死にたい女子大生が60歳の親友と大学生活を楽しんで死ぬ話』は、親子ほど年の離れた二人の奇妙で温かい交