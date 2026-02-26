言葉がなくとも伝わる気持ち【漫画】本編を読む保護した野良猫は、1日中鳴いていた。動物病院で検査をして異常はなかったが、リモート会議中でもお構いなしにずっと鳴いている。泣き叫ぶ、子猫のその理由は？2月22日の猫の日に描いたかっく(@cak221)さんの「言葉の壁と猫」は、拾われた子猫の心理を描いており、同じように「気持ちがわかれば嬉しい」というコメントが届いている。■家族になる過程が尊い言葉の壁と猫(1)言葉の壁と