【ネコ漫画】鳴く！泣く！泣き叫ぶ子猫!!猫の気持ちをいつか聞いてみたい…飼い主共感の感動の物語【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
保護した野良猫は、1日中鳴いていた。動物病院で検査をして異常はなかったが、リモート会議中でもお構いなしにずっと鳴いている。泣き叫ぶ、子猫のその理由は？2月22日の猫の日に描いたかっく(@cak221)さんの「言葉の壁と猫」は、拾われた子猫の心理を描いており、同じように「気持ちがわかれば嬉しい」というコメントが届いている。
■家族になる過程が尊い
ある日、ガラにもなく子猫を拾った主人公だったが、鳴いている子猫を見ても、なぜ鳴くのか全くわからず…。ふと「言葉がわかればいいのにね」とつぶやいたその日から子猫が人語を話す夢を見るようになった。寝ている主人公を起こしては、遊んでほしい、お腹すいたなど、よくしゃべる！そして、感謝の気持ちを伝える子猫の言葉はいつも最後まで聞けないままに朝が来るのだった。
本作「言葉の壁と猫」について、「私が保護猫と一緒に暮らし始めて芽生えた感情を詰め込みました」と、作者のかっくさん。「心配になったり困らせられたりすることも多い反面、それ以上に大きい愛しさや嬉しさといったポジティブな気持ちを貰っていて、こればかりは猫と暮らさないとわからないことだなと思っています」と、猫との暮らしを語る。
読者から、物語の尊さに感激しているコメントが多く届いたことに対して「言葉がわからないからこそ、人間が猫の気持ちを察してあげるという営みが発生するんですよね。元気がなさそうなときは心配になるし、鳴いているときは何を訴えてるのか知りたいし…」と、話すかっくさん。また「言葉がわかるのが一番ですが、わからないからこそ日々1番近い場所で暮らして、表情をよく見てあげて、何を言いたいのかわかるようになるまでのなかで、本当に家族になっていく過程が尊いものなんだと考えています」と見解を述べた。
言葉でのコミュニケーションが不可能だからこそ、人間は猫の気持ちを考えたり、あの手この手でコミュニケーションを図ろうとする…。もちろん言葉も大切だが、それ以上に大切なことを感じられる本作。ぜひ読んでみて。
取材協力：かっく(@cak221)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。