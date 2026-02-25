奇妙な声に応えたら…？35歳、魔法少女現る。【漫画】本編を読む年齢が理由でなれないというのは不公平だけれど、なりたくないのに大人が無理やり“魔法少女”にさせられたらそれもまた理不尽……。「ヤングキングBULL」(少年画報社)で連載中の「魔法少女三十路」は、ある日突然、魔法少女になることを強制させられた35歳の社会人女性の世知辛い日々を描く漫画だ。作者の三倉ゆめ(@sakurayume88)さんが2023年11月に第1話をX(旧：