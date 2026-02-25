30代後半で魔法少女に!?“古のコスプレイヤー”呼ばわりの35歳OL、敵を前に「気持ちで負けてるから」と堂々宣言【作者に訊く】
年齢が理由でなれないというのは不公平だけれど、なりたくないのに大人が無理やり“魔法少女”にさせられたらそれもまた理不尽……。「ヤングキングBULL」(少年画報社)で連載中の「魔法少女 三十路」は、ある日突然、魔法少女になることを強制させられた35歳の社会人女性の世知辛い日々を描く漫画だ。作者の三倉ゆめ(@sakurayume88)さんが2023年11月に第1話をX(旧：Twitter)上に公開した際には万バズし、「続きが気になる」「いたたまれない」とさまざまな反響が寄せられた同作。注目を集める同作が生まれたきっかけについて、作者の三倉さんにインタビューした。
大人や男性が魔法少女になる、変身後に若返るといった作品はいくつか知っていたという、作者の三倉ゆめさん。本作「魔法少女 三十路」は「とにかく強烈な始まり方で、SNSで話題になるような題材を探していたところ、『魔法少女が30代OLだったらインパクト強くない？』と思ったのがきっかけです」と語る。
また、”魔法少女”は1つのジャンルとして確立されているが、「アイデアのきっかけ同様、“流行っている魔法少女”をそのままやらないことを意識してます」と三倉さん。「怖い魔法少女が多かったので怖くない魔法少女を、かわいい魔法少女が多いのでかわいくない魔法少女を、といった感じです。展開も、いわゆる王道展開に対して常に俯瞰的な目線を入れて新鮮味を出そうとしています！」と制作での工夫を明かしてくれた。
主人公・ようこは自己肯定感が低く、気乗りしないままに魔法少女としての日々を送ることになっているが、ようこを描く際に三倉さんが気をつけていることは「ブサイク顔は描いてもブサイクにしないことです。ですが、かわいくしてもいけません(笑)。等身大を常に意識して描いてます」と教えてくれた。しかし、「ようこのキャラクター性でギャグができてますが、その分スカッとする展開を作るのが大変です(泣)。でも、可哀想な目に遭うのがようこですから…」と逆に苦労するポイントもあるそうだ。
読者からは「笑いすぎて死ぬかと思った」「不憫すぎる」「このシュールさ大好き」と、多くの反響が寄せられた本作。ぜひ読んでみて。
取材協力：三倉ゆめ / ヤングキングBULL(少年画報社)
