二つのウイルスが同時に発生。ひとつは「ゾンビ」もう一つは突然変異の「異能」!?【漫画】本編を読む死体が蘇る「ゾンビウイルス」と、超常の力を目覚めさせる「異能ウイルス」。この二つが同時に世界を襲ったら――。学校という閉鎖空間で繰り広げられる、生と死、そして能力の極限バトルが幕を開けた。白零さんが描いた漫画『異能バトルはゾンビパニックのなかで』を紹介する。■「救助を待つか、自ら切り拓くか」。対照的な二人